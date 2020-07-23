На Луганщині доходи у розмірі понад мільйон гривень задекларували 43 платника

24 июля 2020, 09:06

Про підсумки кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році, йшлося на прес-конференції у податковій Луганщини.

З журналістами регіональних засобів масової інформації спілкувалася начальник Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина.

Вона повідомила, що протягом січня - червня 2020 року понад 16,4 тис. громадян подали декларації до територіальних органів ДПС та задекларували отримані доходи за 2019 рік на загальну суму 662,8 млн гривень.

Згідно зазначених декларацій, сума самостійно визначених платниками податків податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 28,9 млн грн та військового збору – 3,3 млн гривень. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на 3,5 млн грн більше ніж за минулий рік.

За словами Ольги Височиної, доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2019 році, задекларували 43 платника. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів збільшилась на 12 осіб. Сума задекларованих ними доходів становить 168,9 млн гривень. За даними декларацій, самостійно визначені податкові зобов'язання до сплати з податку на доходи фізичних осіб в сумі 4,6 млн грн та військового збору – 457,1 тис. гривень.

Під час заходу Ольга Височина розповіла, що платниками Луганщини задекларовано податкові зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за наступними видами отриманих доходів: від продажу сільськогосподарської продукції задекларувало 12 тис. 609 громадян та самостійно визначили до сплати податок на доходи фізичних осіб у сумі 14,4 млн грн; від успадкування чи отримання в дарунок майна задекларувало 523 громадянина та самостійно визначили до сплати податок на доходи фізичних осіб у сумі 3,6 млн грн; від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна задекларували 304 громадянина та самостійно визначили до сплати податок на доходи фізичних осіб у сумі 0,6 млн грн; від продажу інвестиційного активу задекларували 28 громадян, та самостійно визначили до сплати податок на доходи фізичних осіб у сумі 1,3 млн гривень.

Наприкінці заходу очільниця відомства зазначила, що ступінь наповнення бюджету залежить, перш за все, від розуміння платниками необхідності сплачувати податки.