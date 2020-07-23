24 июля 2020, 17:55 Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения В пятницу, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты продолжают применять запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики трижды обстреливали опорные пункты украинских военнослужащих неподалеку Старогнатовки. Оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. "За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...