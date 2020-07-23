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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 июля 2020, 17:55

Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения

В пятницу, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты продолжают применять запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики трижды обстреливали опорные пункты украинских военнослужащих неподалеку Старогнатовки. Оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

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