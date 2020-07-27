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Общественное мнение
Криминал
28 июля 2020, 09:00

В Николаеве полицейский сломал челюсть задержанному, ему грозит до 8 лет

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского управления патрульной полиции в Николаевской области. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции в Николаевской области, во время исполнял служебных обязанностей положил лицом к земле мужчину в наручниках и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Николаевской области

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