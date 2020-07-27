В МИД обсудили работу Красного Креста в Крыму и на Донбассе

28 июля 2020, 10:04

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла главу Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. Во время встречи речь шла, в частности, об оказании помощи населению оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Эмине Джапарова выразила благодарность за поддержку гуманитарных усилий Украины и подтвердила готовность украинской стороны и в дальнейшем предоставлять Комитету необходимого содействия в помощи пострадавшему населению на Донбассе. Отдельно была отмечена важная роль Комитета в обеспечении соблюдения Российской Федерацией как оккупационной властью норм международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму, где продолжаются системные нарушения, в частности ограничения свободы передвижения граждан Украины ", - говорится в сообщении.

Речь шла также о вопросах, связанных с запланированным визитом в Украину президента Комитета Петера Маурера, доступе к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, поиске пропавших без вести.

Гуманитарная операция на Донбассе является восьмой по объемам операцией Комитета в мире. В течение 2014-2019 гг. на цели гуманитарной помощи в Украину Комитет потратил более 260 млн долларов США. В 2020 году с этой целью Комитет планирует мобилизовать почти 73 млн долларов.