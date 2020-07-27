За неделю количество выданных кредитов по программе 5-7-9% удвоилось

28 июля 2020, 10:38

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил положительную динамику выданных кредитов по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

"Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Позитивом безусловно есть и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество выросло фактически вдвое. В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться, и это также часть успеха обновленной программы", - подчеркнул Шмыгаль.

Отмечается, что в целом, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривень