За неделю количество выданных кредитов по программе 5-7-9% удвоилось

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил положительную динамику выданных кредитов по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
"Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Позитивом безусловно есть и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество выросло фактически вдвое. В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться, и это также часть успеха обновленной программы", - подчеркнул Шмыгаль.
Отмечается, что в целом, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривень