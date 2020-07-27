Ризикові суб’єкти господарювання – у полі зору податківців Луганщини

28 июля 2020, 11:45

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що з початку року фахівці управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування провели 13 планових та 37 позапланових перевірок ризикових суб’єктів господарювання регіону. Майже у всіх випадках виявлено порушення податкового законодавства.

У відомстві зазначили, що за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано 17,1 млн грн узгоджених податкових зобов’язань.

Інакше кажучи, усі викриті схеми ухилення від сплати податків вказують, що планові контрольно-перевірочні заходи податківців спрямовуються лише на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації або ухилення від оподаткування.