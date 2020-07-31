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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
03 августа 2020, 14:21

Адаптивный карантин: Зеленский требует от Кабмина четкого объяснения людям

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа.

Как передает Укринформ, об этом глава государства заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Президента.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, на Ивано-Франковщине, Львовщине, Ривненщине и Буковине - более 40%.

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", - говорится в сообщении.

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