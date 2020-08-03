Кравчук предлагает предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны

04 августа 2020, 09:39

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выдвинул идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Такую идею он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает DW.

В то же время он не привел деталей этого предложения.

Также Кравчук предлагает более активно информировать о переговорном процессе в Минской контактной группе. «Он (Кравчук. - Ред.) Считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах», - сообщил член делегации, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Костин.

По его словам, делегация Украины проведет еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Во встрече с членами делегации также принял участие первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, сообщил Гармаш. Фокину якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился, отметил Гармаш, сославшись на слова председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака.