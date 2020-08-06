Когда появится первый автомобильный пункт пересечения в области, когда появится первый бассейн в Попасной и когда образуются ОТГ. Попаснянский район готовится к масштабным качественных изменений. Обо всем этом расскажут наши журналисты
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06 августа 2020, 16:44
Роман Власенко рассказал о 100 днях работы в должности главы Попаснянского района
Когда появится первый автомобильный пункт пересечения в области, когда появится первый бассейн в Попасной и когда образуются ОТГ. Попаснянский район готовится к масштабным качественных изменений. Обо всем этом расскажут наши журналисты
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