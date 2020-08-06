Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
06 августа 2020, 16:44

Роман Власенко рассказал о 100 днях работы в должности главы Попаснянского района

Когда появится первый автомобильный пункт пересечения в области, когда появится первый бассейн в Попасной и когда образуются ОТГ. Попаснянский район готовится к масштабным качественных изменений. Обо всем этом расскажут наши журналисты

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: