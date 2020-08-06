Зеленский поручил Кабмину и СНБО изучить последствия продажи «Мотор Сичи»

06 августа 2020, 16:44

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства, в том числе в ситуации с продажей акций завода «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе президента.

Так, необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

Также глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества «Мотор Сич».

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

Напомним, по словам гендиректора госконцерна Укриоборонпром Айвараса Абромавичуса, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода «Мотор Сич».

Ранее сообщалось, что 7 июня в Антимонопольный комитет было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций Мотор Сичи с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически после получения позитивного решения антимонопольного ведомства. В случае разрешения АМКУ на покупку, китайские инвесторы пообещали внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.

В июле «Дочка» китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций «Мотор Сич».