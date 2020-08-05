На Луганщине обезвредили взрывчатку, заложенную у газопровода

06 августа 2020, 10:05

Полицейские Луганщины предотвратили террористический акт с применением взрывчатки неподалеку Северодонецка.

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку», - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщила Погукай.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).