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Общественное мнение
Общество
06 августа 2020, 10:33

В Украине за сутки 1318 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 6 августа зафиксировано 76 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - передает "ОстроВ".

"За прошлые сутки заболело 1318 человек, из них 69 детей и 67 медработников. Это новый антирекорд", - заявил министр.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 31 летальный случай от COVID-19.

Выздоровели 997 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 76 808 человек, из них 5 387 детей и 8 985 медработников. Выздоровело 42 524 человек, летальных случаев -1 819 ", - сказал Максим Степанов.

За прошлые сутки было сделано 37 489 тестирований на COVID-19, из них 17 976 - методом ПЦР, а 19 513 - методом ИФА.

По его словам, наибольшее число заболевших за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях и Киеве (180).

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