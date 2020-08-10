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Общественное мнение
Общество
10 августа 2020, 14:38

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. За последние сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно в этом регионе.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"У нас же во Львовской области... тоже она перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", - сказал министр.

Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения.

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