10 августа 2020, 14:38

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. За последние сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно в этом регионе.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"У нас же во Львовской области... тоже она перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", - сказал министр.

Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения.