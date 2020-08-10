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Общественное мнение
Политика
10 августа 2020, 15:02

Литва и Польша призвали Беларусь воздержаться от насилия в отношении протестующих

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Тест заявления опубликован на сайтах глав двух государств, сообщает Европейская правда.

«Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и придерживаться основополагающих демократических стандартов. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений», - говорится в совместном заявлении президентов двух стран.

Лидеры двух стран подчеркивают, что диалог – лучший способ достижения социального прогресса, обсуждение реформ и политики.

Президенты Литвы и Польши заявляют, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, но также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее народом.

«Мы убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси. Мы хотим, чтобы это сотрудничество оставалось открытым», - говорится в заявлении.

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