Зеленский представил нового руководителя Главного управления разведки

10 августа 2020, 15:39

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны нового начальника ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации», - сказал на представлении Зеленский.

Президент также отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы. По его словам, в ней обязательно должны быть закреплены такие ключевые вещи, как оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава.

Глава государства, кроме того, обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки и пожелал военным разведчикам «всегда быть на шаг впереди наших врагов».

Буданов в свою очередь отметил, что сегодня перед военной разведкой Украины стоят задачи увеличения влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину. В этом контексте он поставил перед собой задачу повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.