Біля КППВ у Станиці Луганській запрацював мобільний пункт для тестування на COVID-19

10 августа 2020, 15:22

Нещодавно на зустрічі з підприємцями голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай анонсував ідею щодо створення в Станиці Луганській мобільного пункту для жителів тимчасово окупованих територій області пройти ПЛР-тестування.

Представники компанія «Фармбіотест» з Рубіжного відгукнулися на цей заклик і розмістили мобільний пункт біля КПВВ у Станиці Луганській. Відтепер усі охочі протягом 48 годин можуть отримати результат тесту на COVID-19.

«Відкриття мобільного пункту – це перший крок до якісного та швидкого сервісу для населення Луганщини», – вважає головний лікар Клініко-діагностичного центру «Фармбіотест» Григорій Цапко.

Він пояснює, що відповідна компанія зареєстрована в електронній системі «Центру громадського здоров'я України», що, своєю чергою, дозволяє після внесення негативних результатів в базу зняти клієнта з реєстру в базі даних програми «Дій вдома» і не перебувати на самоізоляції протягом двох тижнів. Термін виконання аналізу – до 48 годин.

Слід зазначити, що скасування обов'язкового ПЛР-тестування на COVID-19 для осіб, які перетинають КПВВ з тимчасово непідконтрольних територій з 1 серпня не впливає на розміщення даного пункту відбору.

Попит є і дане розміщення залишається актуальним, як для осіб, які планують виїзд за кордон (результати аналізу переводяться на іноземну мову), так і для людей, які просто хочуть перевіритися на наявність вірусу.