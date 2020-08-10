Совещание у Зеленского: Если будет 2 тысячи случаев COVID-19 за сутки, то смертей – 50

10 августа 2020, 16:42

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Кроме того, во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

«Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие - в «зеленой», - заявил Зеленский.

По состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрировано 81 957 случаев коронавируса, за последние сутки – 1008.