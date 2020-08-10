Байден призывает Лукашенко уважать права мирных демонстрантов

11 августа 2020, 11:03

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал президента Беларуси Александра Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и прекратить насилие.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Байдена.

По его словам, демократии построены на той простой концепции, что граждане имеют право избирать своих лидеров и имеют право голоса в будущем своей страны.

После 26 лет систематических репрессий при авторитарном режиме Лукашенко белорусский народ требует, чтобы его голос был услышан, замечает Байден.

После президентских выборов, омраченных фальсификациями, граждане, которые мирно протестуют, требуя точного подсчета голосов, столкнулись с полицией, которая применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, отмечает Байден.

«Режим Лукашенко отключил доступ к интернету, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заставить замолчать иностранных наблюдателей. Все это не соответствует действиям политического лидера, убежденного в своей победе на честных выборах. Но благодаря отважным гражданам - журналистам, активистам и простым людям, которые задокументировали эти экстраординарные события, мы знаем правду о нападениях режима на демократию», - говорится в заявлении.

Байден выразил поддержку тем, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов на выборах в Беларуси и освобождению всех политических заключенных.

«Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не откажется от защиты демократии и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы говорить единым голосом и требовать уважения этих прав», - подчеркнул Байден.