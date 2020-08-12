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Общественное мнение
Экономика
12 августа 2020, 17:38

НБУ усилит требования к киберзащите при переводе средств

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом говорится в проекте постановления правления НБУ, - сообщает "Экономическая правда".

"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности.

Именно с целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем Национальный банк приглашает участников платежного рынка присоединиться к обсуждению основных направлений и требований к защите информации и киберзащите в платежных системах", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

построения системы защиты информации и кибербезопасности;

порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем

Новые требования будут распространяться на:

платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;
операторов услуг платежной инфраструктуры;

участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и / или нерезидентами Украины.

В частности, предусматривается:

внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков;
установить требования к использованию средств защиты информации;

определить политику управления доступом;
создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;

исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;
повысить защиту пользователей платежных услуг.

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