12 августа 2020, 17:38 НБУ усилит требования к киберзащите при переводе средств Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Об этом говорится в проекте постановления правления НБУ, - сообщает "Экономическая правда". "Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности. Именно с целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем Национальный банк приглашает участников платежного рынка присоединиться к обсуждению основных направлений и требований к защите информации и киберзащите в платежных системах", - говорится в сообщении. В частности, НБУ намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно: построения системы защиты информации и кибербезопасности; порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем Новые требования будут распространяться на: платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;

операторов услуг платежной инфраструктуры; участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и / или нерезидентами Украины. В частности, предусматривается: внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков;

установить требования к использованию средств защиты информации; определить политику управления доступом;

создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств; исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;

повысить защиту пользователей платежных услуг. Твитнуть Загрузка... Загрузка...