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Общественное мнение
Власть
12 августа 2020, 10:47

Закон об игорном бизнесе опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о проведении азартных игр опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как передает Укринформ, текст документа обнародован также на сайте издания.

Среди основных пунктов закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д) - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, имеюших три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения относительно рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.

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