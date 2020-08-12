У будівлі облдержадміністрації на 14 днів запроваджені заходи із запобігання розповсюдження COVID-19

12 августа 2020, 12:12

Про це йдеться в розпорядженні голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 548 від 12 серпня 2020 року «Про невідкладні заходи протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19»: http://loga.gov.ua/sites/default/files/golova-acts/200812548_0.pdf

Так, у зв’язку з реєстрацією випадків захворювання у будівлі за адресою проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк з 12 серпня 2020 року на 14 календарних днів в облдержадміністрації запроваджені відповідні запобіжні заходи.

ПрАТ «Сєвєродонецький науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» рекомендовано обмежити доступ сторонніх осіб до будівлі за адресою проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк.

Зокрема, це стосується проведення масових заходів, нарад, засідань колегіальних і дорадчих органів та переведення їх у режим телефонних або відеоконференцій.

Щоденно проводитимуться температурний скринінг працівників та їх опитування про стан здоров’я на початку і в середині робочого дня, регулярні дезінфекційні заходи тощо.

Крім того, за можливості, працівники будуть переведені на віддалений доступ до роботи із застосуванням електронних комунікаційних технологій.