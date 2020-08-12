Работники БелАЗа вышли с требованием честных выборов

13 августа 2020, 13:32

Сегодня в полдень работники БелАЗа вышли к центральной проходной. Они собираются встретиться с руководством и потребовать честных выборов. Об этом рассказывают работники предприятия, пишет TUT.BY.

«Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить», — сообщил работник БелАЗа.

Напомним, в белорусской столице и других городах работники нескольких предприятий заявили о начале забастовки в связи со сложившейся ситуацией в стране после выборов президента.