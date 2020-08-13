Тихановская инициирует создание совета для передачи власти в Беларуси

14 августа 2020, 16:35

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для передачи власти в стране.

Об этом говорится на ее Телеграм-канале.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела», - говорится в заявлении.

Тихановская также обратилась ко всем людям и организациям, которые поддержали ее и готовы помочь в переговорном процессе.

«Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», - добавила она.

Главный противник Лукашенко также обратилась к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями