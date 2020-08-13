Патрульні затримали громадянина, який шахрайським шляхом виманив у пенсіонера грошові кошти

14 августа 2020, 10:57

Вчора, на лінію 102 звернувся 82-річний чоловік, та повідомив, що щойно шахрайським шляхом невідомий чоловік на білому автомобілі виманив у нього велику суму грошей та поїхав у невідомому напрямку. Подія трапилась у Сєвєродонецьку, коли чоловік просто вийшов до магазину.

Про це повідомляє прес-служба УПП в Луганській області.

Громадянин запам’ятав фрагмент номерного знаку автомобіля, за яким поліцейські встановили його марку та модель, на пошук якої орієнтували весь особовий склад.

Менш ніж за добу, у місті Рубіжне, патрульні виявили вказаний в орієнтуванні автомобіль, який рухався по вул. Богдана Хмельницького. За кермом перебував чоловік, за прикметами схожий на зловмисника, якого поліцейським описав потерпілий. Ним виявився 26-річний громадянин Румунії.

Для подальшого встановлення обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.