Підприємства Луганщини взяли участь в агропромисловій виставці «Агро-2020»

18 августа 2020, 14:45

У Києві відбулася щорічна ХХХІІ Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2020».

Усім зацікавленим підприємствам Луганщини було надано можливість представити номенклатуру продукції і товарів з використанням друкованих та відеоматеріалів.

Додатково модераторами обласної експозиції надавалася інформація, спрямована на висвітлення пріоритетів регіонального розвитку агропромислового комплексу.

На стенді презентовано дев’ять підприємств Луганщини з виробництва м'ясо-молочної, пиво-безалкогольної продукції, продуктів бджільництва, комбікормів, посадкового матеріалу лимонів, бананів та інших екзотичних рослин.

Традиційно до спеціалізованої виставки сільгосптехніки та устаткування долучилося ТОВ «Аеромех».

Особливу увагу відвідувачів викликала презентація проєкту «Розвиток органічного бджільництва», який реалізується в Луганській області за ініціативи USАID «Економічна підтримка Східної України». Програма спрямована на комплексний розвиток органічного виробництва.

До Каталогу підприємств агропромислового комплексу України, який презентували на виставці, включено 19 провідних підприємств області з виробництва та переробки сільгосппродукції.

Делегація Луганської області також взяла участь у форумі «Держпідтримка АПК – фокус у 2020 році та стратегія на 2021-2023 роки» і II всеукраїнському форумі фермерів.

Слід зазначити, що з експозицією Луганської області ознайомилися Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, його заступник з питань АПК Тарас Висоцький, міжнародні партнери з Китаю, представники експортноорієнтованих бізнес-консалтингових компаній.