Украина в 4 раза снизила стоимость электронных виз

20 августа 2020, 16:44

С 1 ноября украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

19 августа правительство одобрило соответствующую инициативу МИД.

«Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступление в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд «Украина» более новым и привлекательным», - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

в дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит 20 долл. США, за двукратную - 30 долл. США.