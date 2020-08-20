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Общественное мнение
Криминал
20 августа 2020, 17:06

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет

В Киеве в Святошинском районе мужчина угрожал взорвать супермаркет. У мужчины в руках был "подозрительный черный пакет".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Из одного из супермаркетов на улице Чернобыльской в Киеве поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в супермаркете и прибыли ли правоохранители на место происшествия.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире "Украина 24" заявил, что мужчина был задержан.

"На самом деле это человек в не трезвом состоянии. Он пытался зайти в магазин без маски, когда ему сделали замечание - он сказал, что всем взорвет. Он был доставлен в отделение полиции, с ним работают следователи", - заявил он.

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