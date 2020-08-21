25 августа 2020, 10:20 Коли сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується: а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Норми встановлені підпунктом 266.10.1 Податкового кодексу України. Твитнуть Загрузка... Загрузка...