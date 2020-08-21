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Общественное мнение
Экономика / Региональные
25 августа 2020, 10:20

Коли сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Норми встановлені підпунктом 266.10.1 Податкового кодексу України.

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