Коли сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали.
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Норми встановлені підпунктом 266.10.1 Податкового кодексу України.