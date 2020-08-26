Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
26 августа 2020, 14:00

Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью

Латвия допустила прекращение торговли электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце. В таком случае страна может начать торговать электроэнергией с третьими странами.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

Однако, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, пока неясно. Решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - объяснил Кариньш причину такого решения.

Напомним, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: