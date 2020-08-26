На Луганщині викрили підпільне виробництво та точки продажу фальсифікату – вилучено 1300 літрів сурогатного алкоголю

26 августа 2020, 11:13

Прокуратурою Луганської області спільно з Головним управлінням ДФС у Луганській області та Головним управління СБУ у Донецькій та Луганській областях постійно вживаються заходи, направлені на припинення діяльності нелегальних місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 204 КК України) правоохоронці викрили злочинну схему з виготовлення та збуту фальсифікованого алкоголю.

За даними слідства, фізична особа-підприємець, не маючи відповідних документів та ліцензій, реалізовувала на двох власних торгівельних точках незаконно виготовлені алкогольні напої. Також встановлено спільників, які розгорнули підпільне виробництво фальсифікату у гаражних приміщеннях.

Під час проведення 9 санкціонованих обшуків на території 4 населених пунктів Попаснянського району та у м. Лисичанську за місцями зберігання та реалізації нелегальної продукції виявлено та вилучено 1300 літрів сурогатного алкоголю орієнтовною вартістю 240 тис. грн, ємності та обладнання для виготовлення продукції, грошові кошти у розмірі 90 тис. грн та 240 тис. рублів, здобуті від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На даний час вилучені алкогольні напої направлено для проведення експертизи, проводяться інші необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину.

У подальшому вирішуватиметься питання щодо повідомлення усім причетним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.