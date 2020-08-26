26 августа 2020, 13:02

Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко, пишет РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.

"Причина выведения банка с рынка это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал он.