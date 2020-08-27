Лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні викрито на вимаганні хабара від хворої дитини за підтвердження її діагнозу

27 августа 2020, 16:48

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області викрито лікаря-експерта дитячої психіатрії лікарсько-консультативної комісії Луганської обласної дитячої клінічної лікарні на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від батьків малолітньої дитини (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службова особа вимагала неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн за підвердження діагнозу хворій дитині та отримання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я для призначення державної соціальної допомоги.

27 серпня 2020 року за результатами обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили отримані медиком грошові кошти.

Слідчі і процесуальні дії здійснюються спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Луганській області та Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Луганської області