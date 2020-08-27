Нафтогаз начал увеличивать цену газа для населения

27 августа 2020, 12:07

Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки), сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз».

В рамках тарифа «Годовой» цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб.

«Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, который традиционно происходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа», - заявили в компании.

Стоит отметить, что до 15 сентября включительно цена на тариф «Годовой» остается на уровне августовской, поскольку спрос на подключение тарифа растет как в имеющихся клиентов, так и у тех потребителей, кто все еще находится в процессе перехода в ГК «Нафтогаз Украины».

Тариф «Годовой» помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Перед переходом на тариф «Годовой» для клиента будет рассчитан рекомендован годовой объем потребления газа - или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер).

Подключение к тарифу происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки о подключении.

Если клиент использует расчетный объем газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объем потребления по расценкам по тарифу «Годовой». Если клиент не использует расчетный объем газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счет.

После окончания действия тарифа «Годовой», клиент автоматически возвращается на тариф «Месячный».

Напомним, что в соответствии с Правилами поставки природного газа, газоснабжающие компании должны публиковать цену на газ для бытовых клиентов за 5 дней до начала месяца поставки.