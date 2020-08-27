Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
27 августа 2020, 12:38

Подполковник СБУ продавал телефонные разговоры граждан

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн неправомерной выгоды.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: