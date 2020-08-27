В Северодонецке орудует арендодатель-мошенник

27 августа 2020, 13:02

За последнее время на территории обслуживания местного отдела полиции зарегистрировано несколько случаев нового вида мошенничества.

Подробнее об этом рассказали в отделе коммуникации Полиции Луганщины.

Отмечается, что «собственник» жилья в интернете размещает объявления с фото о сдаче в аренду квартиры. Перед совершением сделки мошенник посылает фото своих документов (чтобы удостоверить свою личность) и просит перечислить средства за жилье. После получения денег, он исчезает.

Так, по данным фактам продолжаются следственно-розыскные мероприятия в уголовном производстве, открытом по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

«Полиция призывает каждого гражданина перед тем, как передать кому-то деньги, за товар, или за договор, или по другому поводу, проверьте - не мошенники ли это!

В этом случае, фото документов, которые присылают, чтобы обмануть съемщиков жилья, так же принадлежат нашим обманутым согражданам.

Будьте бдительны и, по возможности, обращайтесь к проверенным агентам по недвижимости и лично проверяйте документы на право собственности!», - говорится в сообщении.