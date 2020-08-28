Розпочато ремонт автошляху від Старобільська до Новоайдара

На 20-кілометровій ділянці дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Донецьк розпочато фрезування зношеного дорожнього покриття.
Загалом в 2020 році планується відновити 39 км маршруту, який має велике значення для сполучення Луганської та Харківської областей.
Роботи ведуться від початку дороги у Старобільськудо межі села Штормове. Ремонт планується завершити у 2020 році.
Підрядником виступає ТОВ «Ростдорстрой».
Щодо другої, 19-кілометрової ділянки від Штормового до Новоайдара, очікується підписання договору із підрядником.