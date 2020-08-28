28 августа 2020, 14:34 Розпочато ремонт автошляху від Старобільська до Новоайдара На 20-кілометровій ділянці дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Донецьк розпочато фрезування зношеного дорожнього покриття. Загалом в 2020 році планується відновити 39 км маршруту, який має велике значення для сполучення Луганської та Харківської областей. Роботи ведуться від початку дороги у Старобільськудо межі села Штормове. Ремонт планується завершити у 2020 році. Підрядником виступає ТОВ «Ростдорстрой». Щодо другої, 19-кілометрової ділянки від Штормового до Новоайдара, очікується підписання договору із підрядником. Твитнуть Загрузка... Загрузка...