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Общественное мнение
Экономика / Региональные
28 августа 2020, 14:34

Розпочато ремонт автошляху від Старобільська до Новоайдара

На 20-кілометровій ділянці дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Донецьк розпочато фрезування зношеного дорожнього покриття.

Загалом в 2020 році планується відновити 39 км маршруту, який має велике значення для сполучення Луганської та Харківської областей.

Роботи ведуться від початку дороги у Старобільськудо межі села Штормове. Ремонт планується завершити у 2020 році.

Підрядником виступає ТОВ «Ростдорстрой».

Щодо другої, 19-кілометрової ділянки від Штормового до Новоайдара, очікується підписання договору із підрядником.

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