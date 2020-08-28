Столы в стиле лофт – новое решение стандартных задач

28 августа 2020, 13:30

Постепенно стиль под названием лофт обретает новые горизонты и считается одним из самых оригинальных и универсальных решений, чтобы создать комфортную обстановку как дома, так и в условиях кафе или баров. Выбрать оригинальные лофт столы поможет компания «AMF», где есть широкий ассортимент наилучших предложений для разных категорий покупателей.

Изделия выглядят максимально просто и лаконично и, несмотря на их хрупкость, они достаточно надежные, долговечные и качественные. Основными материалами производства являются стекло, металл и крайне редко пластик или дерево.

Достоинства столов лофт

1. Долговечные и прочные материалы . За такими столами легко ухаживать, поэтому они прослужат не один десяток лет. Дополнительно защитить конструкцию и функционал можно путем защиты стола от прямых солнечных лучей и лишних повреждений.

2. Безопасность и экологичность . В производстве используются проверенные лаки и материалы, что исключает токсичное влияние. Поэтому столы можно использовать в школах, детских садах, дома или в ресторанах и барах.

3. Оригинальные дизайнерские решения . Большинство моделей выглядят оригинально и стильно, они дополнят любой дизайн интерьера и станут отличным дополнением как для веранды или мансарды, так и для гостиной комнаты.

4. Функциональность . Некоторые столы отличаются легкостью и возможность трансформации. Это позволит использовать их уже и сейчас без каких-либо ограничений.

Одно из главных преимуществ – адекватная и доступная стоимость с гарантией качества. Клиенты получают очень удобный элемент мебели для разных условий и не переплачивают за лишние детали и элементы.

«AMF» – лучшая мебель по хорошим ценам

Удобный каталог заставит потенциальных покупателей потратить всего несколько минут на выбор и оформление покупки. Оформить покупку можно через корзину или обратный звонок, дополнительно уточняя у менеджеров информацию относительно выбранного стола. После всех формальностей и консультаций клиенту предлагается несколько способов оплаты:

• наличными;

• безналичным расчетом после оформления заказа;

• наложенным платежом;

• посредством банковской карты.

Производится надежная и качества упаковка всех доставляемых столов. Они плотно защищены без вероятности повреждений или износа. Желающие могут вернуть не понравившуюся продукцию на протяжении 14 дней и получить деньги обратно.