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Общественное мнение
Происшествия
31 августа 2020, 15:40

На Житомирщине двое медиков повторно заразились COVID-19

В Житомирской области есть два случая повторного инфицирования коронавируса среди врачей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

«На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников», - сказал он.

Больные – врачи первичной медицинской помощи с Коростышевского района.

Во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме.

За минувшие сутки в Житомирской области на COVID-19 заболели 89 человек. За все время пандемии заразились 3302 жителей области.

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