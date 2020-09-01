На Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с бензином

01 сентября 2020, 11:00

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением Барбары-Коростень, сообщает пресс-центр СБУ.

Вчера, 31 августа, на перегоне Сокорики-Бехи во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону «горячей линии» (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.