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Общественное мнение
Власть
02 сентября 2020, 17:00

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки, и сжигать отходы

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