02 сентября 2020, 17:00 В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей. В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки, и сжигать отходы Твитнуть Загрузка... Загрузка...