В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.
В течение пожароопасного периода запрещается:
посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
заезжать автомобилем в лес;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
создавать свалки, и сжигать отходы