На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО за cічень – липень 2020 року склала майже 2,6 млрд гривень

02 сентября 2020, 14:10

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – липень 2020 року проведено 104 фактичні перевірки та прийнято участь у 3 документальних перевірках в сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 1 млн 959 тис. грн штрафів.

В регіоні станом на 1 серпня 2020 року зареєстровано 2 тис. 825 реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО). Загальна сума виторгу за 7 місяців поточного року склала 2 млрд 593 млн грн, у т.ч. за липень – 481 млн 668 тис. гривень.

У відомстві звертають увагу, що за невикористання класичного або програмного РРО або не проведення розрахункових операцій через вже зареєстрований РРО передбачені наступні санкції:

з 1 серпня 2020 року:

за порушення, вчинене вперше – 10 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 50 відсотків вартості товару (послуги);

з 1 січня 2021 року:

за порушення, вчинене вперше – 100 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 150 відсотків вартості товару (послуги).

Також з 1 серпня 2020 року за не програмування в РРО кодів УКТЗЕД для підакцизних груп товарів застосовуються штрафні санкції у сумі 5100 грн.