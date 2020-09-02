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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
03 сентября 2020, 16:09

Пожежна ситуація у Попаснянському районі

Сьогодні, 3 вересня, у с. Вовчеярівка сталося займання дахів 3 нежилих домоволодінь.

Пожежу локалізовано. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. Причина загоряння встановлюється.

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