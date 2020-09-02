03 сентября 2020, 16:09 Пожежна ситуація у Попаснянському районі Сьогодні, 3 вересня, у с. Вовчеярівка сталося займання дахів 3 нежилих домоволодінь. Пожежу локалізовано. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. Причина загоряння встановлюється. Твитнуть Загрузка... Загрузка...