Сьогодні, 3 вересня, у с. Вовчеярівка сталося займання дахів 3 нежилих домоволодінь.
Пожежу локалізовано. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. Причина загоряння встановлюється.
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03 сентября 2020, 16:09
Пожежна ситуація у Попаснянському районі
Сьогодні, 3 вересня, у с. Вовчеярівка сталося займання дахів 3 нежилих домоволодінь.
Пожежу локалізовано. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. Причина загоряння встановлюється.
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