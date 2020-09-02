Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира

03 сентября 2020, 18:00

В новом рейтинге «Глобальный инновационный индекс 2020» Украина поднялась на 2 позиции, и заняла 45-е место, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего», - отметил министр развития экономики Игоря Петрашко.

В глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.