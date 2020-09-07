За вбивство співмешканки чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі

07 сентября 2020, 15:38

За принципової позиції прокурорів Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Кремінським районним судом чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що у травні 2019 року 33-річний мешканець Біловодського району, перебуваючи за місцем проживання, в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс своїй співмешканці удари шматком електричного кабелю та ременем. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, зловмисник здавив її шию руками. Внаслідок механічної асфіксії, потерпіла померла на місці.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази на підтвердження винуватості громадянина.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.