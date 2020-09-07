Вынесли приговор диверсанту за попытку взрыва на «Северодонецком Азоте»

08 сентября 2020, 10:02

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области доказали в суде вину гражданина Украины, который на выполнение задания кураторов из ФСБ РФ пытался совершить диверсию на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд полностью согласился с обвинением, предъявленным злоумышленнику, и признал его виновным в приготовлении к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По совокупности преступлений Северодонецкий городской суд Луганской области назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.