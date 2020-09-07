В Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий выплату Суркисам 10 млрд. грн.

08 сентября 2020, 11:00

Народный депутат Юрий Камельчук, член фракции "Слуга народа", 7 сентября зарегистрировал законопроект № 4064, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста. Об этом сообщает НВ-Бизнес.

В сообщении отмечается, что инициатором и автором законопроекта является министр юстиции Денис Малюська. Необходимость принятия закона он 4 сентября объяснил необходимостью помешать семье Суркисов взыскать с ПриватБанка по решению Печерского суда 10 млрд. грн.

«Решение незаконное, наглое и бессмысленное… Но судебные решения обязательны к выполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации долго, и позитивный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение этого решения», - объяснил министр.

Он обратился к народным депутатам, попросив их зарегистрировать и поддержать законопроект в кратчайшие сроки: по его словам, «у нас счет идет даже не на дни, а на часы».

«Речь идет не просто о деньгах ПриватБанка (хотя это тоже важно). ПриватБанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд. Поэтому отобрать 10 млрд у Привата - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета», - подчеркнул Малюська.

Как сообщалось, 3 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил заявления английских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти $165 млн.

Речь об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала ПриватБанка. Сумма требований к государственному банку составляет $350 млн.

Иск рассматривал судья Сергей Вовк, несмотря на жалобы ПриватБанка. В государственном банке заявили, что связанные с Суркисами оффшорные компании прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу Вовка.

Сначала компании Суркисов требовали вернуть им $259 млн, но 6 августа 2020 года увеличили иск до $350 млн.

Согласно расследованию агентства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредитами, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008-2010 году.