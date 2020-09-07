Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

08 сентября 2020, 12:40

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус посоветовал странам мира готовиться к новым пандемиям и инвестировать в здравоохранение.

Об этом он заявил во время медиа-брифинга по COVID-19, передает Укринформ.

«Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии - это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов - более готов, чем был на этот раз», - заявил он.

Гебреисус также отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии. Таким образом, часть обязательства каждой страны должна заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение в качестве вложения «в более здоровое и безопасное будущее».

Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае, с тех пор в мире зафиксировали более 27 миллионов случаев COVID-19, из них почти 9 тысяч человек умерли.