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Общественное мнение
Происшествия
09 сентября 2020, 14:40

С апреля смертность от коронавируса в Украине сократилась на 30%

Количество летальных случаев от COVID-19 с начала апреля снизилось на 30%.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«У нас один из самых низких процентов в Европе - 2,1%. Если сравнить с началом апреля, процент летальности был 3% Он почти на 30% снизился «, - сказал Степанов.

Он также добавил, что по состоянию на 9 сентября в целом по стране занято более 45% коек в больницах первой волны, отведенных для лечения больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 сентября в Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

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