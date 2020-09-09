Доплаты врачам увеличат в среднем на 3,5 тысячи

09 сентября 2020, 17:44

Доплата медицинским работникам с сентября будет увеличена в среднем на 3,5 тыс грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

"Непосредственно врачам в среднем доплата будет увеличена на 3,5 тыс. грн», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Кабинет Министров на внеочередном заседании правительства 7 сентября принял постановление, которым регулируется этот вопрос. На это выделено почти 6 млрд грн.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал повышение с сентября заработных плат врачам в среднем на 3560 грн, среднему медицинскому персоналу - на 2500 грн, младшему медицинскому персоналу - на 1250 грн.