До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували понад 4 млрд грн податків і зборів

09 сентября 2020, 09:52

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-серпень 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 4 млрд 107,2 млн гривень. Це на 195,8 млн грн більше, ніж у січні-серпні 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 1 млрд 793,2 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 33,5 тис. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 731,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 736,1 млн грн податку на додану вартість; 99,4 млн грн податку на прибуток підприємств; 18,9 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 2 млрд 219,4 млн гривень.